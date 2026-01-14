Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbol oyuncusu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "ünlülere yönelik" başlattığı operasyonda Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbol oyuncusu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
