        Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı

        Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı

        Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbol oyuncusu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:15
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "ünlülere yönelik" başlattığı operasyonda Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbol oyuncusu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Ayrıntılar geliyor..

