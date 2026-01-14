İran'daki son gelişmelere dair neler biliniyor?

İran'da 28 Aralık günü ekonomik sebeplerler başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar, İran'ın son yıllarda karşılaştığı en büyük protesto dalgalarından biri haline geldi.

İnternetin büyük ölçüde kesilmiş olmasına rağmen, gösteriler sırasında 2 bin 500'ü kişinin hayatını kaybettiğine dair haberler geldi. Yüzlerce protestocunun başından ve gözlerinden yaralandığı ifade edildi. İran hükümeti ise ABD'yi, askeri müdahaleye zemin hazırlamaya çalışmakla suçladı. Bu suçlama, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yardım yolda" sözlerinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin protestoları bastırmak için idamlara başlaması halinde ABD'nin "çok sert adımlar atacağını" söyledi. Trump, CBS News'e yaptığı açıklamada,

"Binlerce insanı öldürmeye başlarlarsa, şimdi de idamdan söz ediyorsunuz, bunun onlar için nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

İran insan hakları örgütlerine göre, Karaj kentindeki protestolarla bağlantılı olarak tutuklanan 26 yaşındaki Erfan Soltani'nin, bugün idam edilmesi planlanıyor. Aileye verilen bilgilere dayanarak, idam kararının kesin olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı protestoların sürmesi çağrısını yineledi ve ABD'nin askeri müdahalesinin gündeme gelebileceğini bir kez daha ima etti. Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda,

"İranlı vatanseverler, protestoya devam edin, kurumlarınızı ele geçirin!!! Yardım yolda" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Beyaz Saray Sözcüsü'nün hava saldırılarının Trump'ın değerlendirdiği "çok sayıda seçenekten biri" olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı; ölenlerin yüzde 90'ından fazlası protestolara katılanlar. Ayrıca 16 bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Guardian'ın haberine göre, İran'daki doktorlar, hastanelerin ve acil servislerin protestocularla dolup taştığını anlatıyor. Tahran'daki bir göz doktoru, tek bir hastanede 400'den fazla kişinin gözünden vurulduğunu belgelediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına derhal İran'dan ayrılmaları çağrısında bulundu ve "güvenliyse" kara yoluyla Ermenistan veya Türkiye üzerinden çıkış seçeneklerinin değerlendirilmesini önerdi. İran'daki ABD sanal büyükelçiliği ise, devam eden internet kesintileri nedeniyle vatandaşların alternatif iletişim yöntemleri planlamasını ve ABD hükümetinin yardımına dayanmayan bir çıkış planı hazırlamasını istedi.