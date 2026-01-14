Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den Everton kancası!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Youssef En Nesyri'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Everton'ın Faslı futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi kanca attı.
Sky Sport'un haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
Premier Lig ekibinin 28 yaşındaki santrforu kadrosuna hemen katmak istediği ve bunun için görüşmelere başladığı aktarıldı.
Oyuncu ile aynı zamanda Körfez ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.
Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.
Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.