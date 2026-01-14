Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den Everton kancası! - Futbol Haberleri

        Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den Everton kancası!

        Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Youssef En Nesyri'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Everton'ın Faslı futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi kanca attı.

        2

        Sky Sport'un haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri için harekete geçti.

        3

        Premier Lig ekibinin 28 yaşındaki santrforu kadrosuna hemen katmak istediği ve bunun için görüşmelere başladığı aktarıldı.

        4

        Oyuncu ile aynı zamanda Körfez ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.

        5

        Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.

        6

        Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

        7

        Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı