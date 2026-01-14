Habertürk
        Yer bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı | SON DAKİKA HABERİ

        "5 günde 10'a yakın deprem üretti" Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!

        Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda, 5 günde 10'a yakın depremin meydana geldiğini, fayın 6.7 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:48
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan itibaren başlayan deprem hareketliliğinin azalmaya başladığını söyledi.

        GÜZELHİSAR FAYI'NDA HAREKETLİLİK

        AA'daki habere göre İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda da deprem hareketliliğinin yaşandığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti: "Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6.7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

        "DİRİ FAY OLDUĞU ANLAŞILDI"

        Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı. Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3.8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu."

        "HAREKETLİLİK TAKİP EDİLİYOR"

        Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini, buradaki hareketliliğin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından takip edildiğini anlattı.

        "2 BİN YILDIR DEPREM ÜRETMEYEN BİR FAY"

        Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde farklı noktalarda hendekler açtıklarını anımsatan Sözbilir, "Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremini milattan sonra 105 yılında üretmiş. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız.

        "ÖZELLİKLE ALİAĞA ZARAR GÖRÜR"

        Dolayısıyla fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken" dedi.

        Sözbilir, bu fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

