        Haberler Magazin Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı

        Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı

        İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı. Kaynarca, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söylerken, Müftüoğlu da ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:13
        İfadelerine ulaşıldı
        İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan şüpheli Oktay Kaynarca, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söyledi.

        Kaynarca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu'yla yakın arkadaş olduklarını dile getirdi.

        "FİLM ÇEKİLMEYİNCE PARAYI İADE ETTİM"

        Şüphelilerden Rabia Karaca'nın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini ve kendisini tanımadığını, fuhşa aracılık yapmadığını savunan Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

        Şüpheli Emel Müftüoğlu ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, Gülibrahimoğlu ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getirdi.

        "KİMSEDEN TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA PARA ALMADIM"

        Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktardı:

        "Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum. Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

