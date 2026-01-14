Habertürk
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!

        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!

        HT Spor Gündem'de transfer ekonomisi masaya yatırıldı. Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar, kulüplerin harcamalarını değerlendirirken, Dizdar yüksek transfer maliyetlerinin beklenen futbol ile uyuşmadığını vurguladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Parasına bakmadan transfer yapacağız." sözlerini de eleştiren Dizdar, bu yaklaşımın pazarlık gücünü zayıflatabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:21
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Günün öne çıkan başlıklarının konuşulduğu HT Spor Gündem programında, transfer ekonomisi masaya yatırıldı.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Cem Dizdar, kulüplerin transferde yaptıkları harcamaları değerlendirdi.

        Ahmet Selim Kul, "Yorumlarda Fenerbahçeliler, “Galatasaray bu parayı nereden buluyor?” diyor. Galatasaraylılar da, “Fenerbahçe bu parayı nereden buluyor?” diyor." ifadesiyle taraftarın yorumunu öne çıkardı.

        Cem Dizdar ise kulüplerin harcamalarını şu ifadelerle eleştirdi:

        "Biz ne diyoruz, bu futbol ekonomisi bu kadar parayı nereden buluyor? Takım ayırmıyoruz biz. Bu oyun bu kadar para üretmiyor. Devre arasında neredeyse takımı yenileyecekler."

        OKAN BURUK'UN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ!

        HT Spor yorumcusu Cem Dizdar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Parasına bakmadan transfer yapacağız." sözlerini değerlendirdi.

        Dizdar, "Bu olsa bile, parayla böyle bir ilişki kurma anlatısı, her koşulda pazarlıkta elini zayıflatır. Kenarda paran olsa bile yapmaman gereken şeyler bunlardır." dedi.

