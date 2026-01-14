Altın Küre'de 26 milyon liralık hediye

Hafızalara '"Oscar'ın habercisi" olarak yerleşen Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl, 83'üncüsü düzenlendi. Ödüllere aday olanların 'Golden Globe' heykelciği, davetli olanların ise şıklık yarışına girdiği gecede 'En İyi Film' ödülünü 'Hamnet' kazandı.

Altın Küre Ödülleri'nde en çok konuşulan konuların başında hediye olarak verilen çanta oldu. Zira söz konusu hediye çanta 615.950 dolar değerinde. Yanlış anlaşılmasın çantanın kendisi değil, içindekilerin değeri 615.950 dolar... Türk lirası karşılığı ise 26.589.810 lira...

Hediye çantada bulunanların listesine bakınca insanın içi gitmiyor değil.