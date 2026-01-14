Habertürk
        Altın Küre'de 26 milyon liralık hediye - Magazin haberleri

        Altın Küre'de 26 milyon liralık hediye

        Altın Küre Ödülleri'ne ödül kazananlara 615 bin dolarlık hediye çantası verildi. Los Angeles'ta düzenlenen törende ödül kazananlar, hem heykelciği hem de içinde rüya gibi deneyimlerin de olduğu çantayı evine götürdü

        Giriş: 14.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:36
        26 milyon liralık hediye
        Hafızalara '"Oscar'ın habercisi" olarak yerleşen Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl, 83'üncüsü düzenlendi. Ödüllere aday olanların 'Golden Globe' heykelciği, davetli olanların ise şıklık yarışına girdiği gecede 'En İyi Film' ödülünü 'Hamnet' kazandı.

        Altın Küre Ödülleri'nde en çok konuşulan konuların başında hediye olarak verilen çanta oldu. Zira söz konusu hediye çanta 615.950 dolar değerinde. Yanlış anlaşılmasın çantanın kendisi değil, içindekilerin değeri 615.950 dolar... Türk lirası karşılığı ise 26.589.810 lira...

        Hediye çantada bulunanların listesine bakınca insanın içi gitmiyor değil.

        İÇİNDE YOK YOK

        ♦ Dünyanın ilk su altı rezidansında 2 gece konaklama... 70.000 $

        ♦ Meksika’da sahil kenarı villada 3 gece konaklama... 25.000 $

        ♦ Endonezya’da 5 günlük lüks yat kiralama... 60.000 $

        ♦ Tayland Körfezi'nde 3 gece konaklama... 15.370 $

        ♦ Maldivler'de 3 gece konaklama... 80.000 $

        ♦ Ultra özel bir spor salonunu kapatma deneyimi... 7.500 $

        ♦ Özel fıçıda üretilmiş bir içecek... 1.080 $

        ♦ 9 ultra nadir Fransız içeceği... 210.000 $

        ♦ Bordeaux’da 'Jubilee' etkinliğine 2 bilet... 117.000 $

        ♦ 2026 Golden Vines’a 2 bilet... 30.000 $

        TOPLAM... 615.950 $

        #altın küre
        #hediye çanta
        #oscar
