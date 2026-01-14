Habertürk
        ABD Başkanı Trump: Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı

        ABD Başkanı Trump, "uluslararası hukukun olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin soruya, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım" yanıtını verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:23
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        ABD Başkanı Donald Trump, "yetkisinin anayasa veya mahkemeler tarafından değil, kendi ahlakıyla sınırlandığını" söyledi.

        Trump, CBS News'e verdiği röportajda, daha önce "kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonda "karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda." dedi.

        Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister." yanıtını verdi.

        "ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYACIM YOK"

        ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta New York Times'a verdiği demeçte "uluslararası hukuka ihtiyacı olmadığını" söylemişti.

        Trump, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna, "Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" yanıtını vermişti.

        Trump, amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını kaydederek, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini söylemişti.

        İRAN'A İLİŞKİN: ÇOK SERT ÖNLEMLER ALIRIZ

        Trump, CBS News'e verdiği mülakatta İran'daki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Trump, bazı göstericilerin idam edilebileceğine ilişkin haberlere ve bunun ABD için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız." yanıtını verdi.

        ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl yardım edebileceğine ilişkin birçok yöntem bulunduğunu belirten ABD Başkanı, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.

        Trump, sürecin iyiye gitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, "İran'da yaşananların olmasını istemiyoruz. Protesto etmek bir şeydir ancak binlerce insanı öldürmeye başladıklarında iş değişir, şimdi de asılmadan bahsediyorsunuz. Bakalım bu süreç onlar için nasıl sonuçlanacak? İyi sonuçlanmayacak." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı Trump, İran'da devam eden gösterilere ilişkin Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum, protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." ifadesini kullanmıştı.

