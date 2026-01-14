Habertürk
        Diyarbakır haberleri: Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları 35 yaşındaki Yasin Acun'u, girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 08:44 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:29
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Diyarbakır'da olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun (35), Kur’an kursunun binasına girdi.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

        DHA'daki habere göre içeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun’a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.’yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

