Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddiası

New York'taki belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti. Trump, Demokratların New York'ta "komünist" bir adayı seçtiklerini de savunmuştu.
Ancak, Trump, 22 Kasım 2025'te, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile başkentte çok üretken bir toplantı yaptıklarını belirtmişti.
New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, Mamdani ile yaptığı görüşmede "bazı görüşlerinin de değiştiğini" de söylemişti.