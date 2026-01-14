Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin ilişkisi, ABD'nin Venezuela'daki hamleleri sebebiyle sınanırken, ikilinin son dönemde cep telefonu mesajları üzerinden iletişim kurduğu iddia edildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'un ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ile Mamdani, Kasım 2025'te Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede telefon numaralarını paylaştı.

Konuya aşina iki yetkili, Trump ile Mamdani'nin numaralarını paylaşmalarının ardından, karşılıklı olarak mesajlaştığını ifade etti.

Trump ve Mamdani'nin hangi konularda ve ne sıklıkla mesajlaştıkları belirsizliğini korurken, ikilinin sözcüleri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Mamdani'nin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmek üzere Trump'ı aradığını açıklaması, ikilinin arasında gerilime yol açmıştı.

Trump daha sonra New York Times gazetesine verdiği bir demeçte, Mamdani'nin yorumuna "şaşırdığını" ve söz konusu eleştirinin "çok aceleci" bir şekilde yapıldığını belirtmişti.