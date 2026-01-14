Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı maçı muhtemel 11'i

        Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, kupada sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam 3. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. İlk maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Kanarya, kupadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        3

        Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        4

        Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        5

        Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

        6

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz, Syzmanski, Nene, Talisca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor