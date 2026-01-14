Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı maçı muhtemel 11'i
Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, kupada sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam 3. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. İlk maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Kanarya, kupadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı maçı muhtemel 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz, Syzmanski, Nene, Talisca