Okan Buruk: Paraya bakmadan bu transferler yapılacak

"TARAFTARLARI MUTLU EDECEK OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Deneyimli teknik adam, "Transfer konusunda taraftarın protestosu var. Mutsuzlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz."