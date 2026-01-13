Habertürk
        Okan Buruk: Paraya bakmadan bu transferler yapılacak

        Okan Buruk: Paraya bakmadan bu transferler yapılacak

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor ile oynadıkları kupa maçının ardından transfer konusunda taraftarlara önemli mesajlar verdi. İyi oyuncuları kadrolarına katacaklarını belirten Buruk, "Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." dedi.

        Giriş: 13.01.2026 - 23:51 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:51
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

        2

        Öncelikle maçla ilgili değerlendirmede bulunan Okan Buruk "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor." dedi.

        3

        "TARAFTARLARI MUTLU EDECEK OYUNCULARI ALACAĞIZ"

        Deneyimli teknik adam, "Transfer konusunda taraftarın protestosu var. Mutsuzlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz."

        4

        "EN KISA ZAMANDA BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

        "Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor."

        5

        "MADDİ ANLAMDA HİÇBİR ŞEYE BAKMADAN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR GELECEK"

        "Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." dedi.

        6

        "ICARDI'DEN MEMNUNUM"

        Mauro Icardi'nin performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Okan Buruk, "Mauro Icardi çok iyi bir Trabzonspor maçı oynadı, ligi gol atarak bitirdi. Fiziksel olarak 90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın diye. Takımı için çabaladı, paslar verdi. Benim açımdan iyi performansla oyunu bitirdi. Icardi'nin performansından memnunum." dedi.

        7

        "SINGO, GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA OLABİLİR"

        Buruk, uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Wilfried Singo hakkında ise, "Singo'yu en risksiz şekilde sahaya döndürmek istedik. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Her şey iyi giderse Gaziantep FK maçında kadroda olabilir. Uzun bir süre oldu. Hemen hızlıca 11'e dönmesi kolay olmuyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Antrenmanlar iyi giderse, Gaziantep FK veya Atletico Madrid maçlarında kadroda olabilecek şekilde hazırlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

