107 yıl hapis cezalı firari yakalandı! Çifte cinayetin azmettiricisiydi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan firari Eyüpsultan'da yakalandı.
İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan cezaevi firarisi Cafer A, Eyüpsultan ilçesinde yakalandı. Hükümlünün, 2004 yılında Beykoz’da fidye amacıyla kaçırılıp öldürülen iki öğretmenin hayatını kaybettiği çifte cinayet dosyasında azmettirici olarak yer aldığı ortaya çıktı.
41 AYRI UYAP ARANMASI VAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre "Hırsızlık, "dolandırıcılık" gibi suçlardan hakkında 41 aranması bulunan Cafer A. isimli firarinin izine ulaşıldı.
HAKKINDA 107 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VAR
Hakkında toplam 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan, 13 Ekim 2025 tarihinden bu yana aranan Cafer A.’nın Eyüpsultan'da bir adreste gizlendiği tespit edildi. Özel Harekat Polisleri ile birlikte düzenlenen operasyonda hükümlü Cafer A. yakalandı.
FİDYE İÇİN KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLEN İKİ ÖĞRETMEN OLAYI
Yakalanan hükümlüyle ilgili yapılan araştırmada önemli detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin 107 yıl 10 ay hapis cezası aldığı olaylar arasında, 2004 yılında öldürülen iki öğretmenin cinayetinin de yer aldığı öğrenildi. Beykoz Anadolu Hisarı Fevzi Çakmak Lisesi’nde yapı dekorasyon öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Eroğlu (38) ile öğretmenlikten ayrılan ortağı Erol Öztürk, 3 Eylül 2004 tarihinde fidye amacıyla kaçırıldı.
Kendilerinden haber alınamayan iki öğretmenin cansız bedenleri, Pendik Kurtdoğmuş Köyü Pehlivan Çiftliği yakınlarındaki bir su kuyusunda bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda Cafer A.’nın olayın azmettiricisi olarak yer aldığı ortaya çıktı.