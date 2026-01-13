İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan cezaevi firarisi Cafer A, Eyüpsultan ilçesinde yakalandı. Hükümlünün, 2004 yılında Beykoz’da fidye amacıyla kaçırılıp öldürülen iki öğretmenin hayatını kaybettiği çifte cinayet dosyasında azmettirici olarak yer aldığı ortaya çıktı.

41 AYRI UYAP ARANMASI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre "Hırsızlık, "dolandırıcılık" gibi suçlardan hakkında 41 aranması bulunan Cafer A. isimli firarinin izine ulaşıldı.

REKLAM

HAKKINDA 107 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VAR

Hakkında toplam 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan, 13 Ekim 2025 tarihinden bu yana aranan Cafer A.’nın Eyüpsultan'da bir adreste gizlendiği tespit edildi. Özel Harekat Polisleri ile birlikte düzenlenen operasyonda hükümlü Cafer A. yakalandı.