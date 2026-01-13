İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Oktay Kaynarca

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle;

♦ Oktay Kaynarca

♦ Emel Müftüoğlu

♦ Neda Şahin

♦ Ali Sert

♦ Rabia Karataş

♦ Selen Çetinkaya

Emel Mütfüoğlu

REKLAM

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Gözaltına alınanlar; 'Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlarından bir ve / veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.