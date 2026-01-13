Uyuşturma soruşturmasında yeni gelişme
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan isimler ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Oktay Kaynarca
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle;
♦ Oktay Kaynarca
♦ Emel Müftüoğlu
♦ Neda Şahin
♦ Ali Sert
♦ Rabia Karataş
♦ Selen ÇetinkayaEmel Mütfüoğlu
Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Gözaltına alınanlar; 'Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlarından bir ve / veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
(Video, İHA tarafından servis edilmiştir)
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada; kan, saç ve idrar örneği veren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.
(Video, DHA tarafından servis edilmiştir)
Oktay Kaynarca menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada; adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uyuşturucuyla ilgili her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti. Kaynarca; "Alnım açık, başım dik" dedi.Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun yıllara dayanan dostlukları bulunuyor.