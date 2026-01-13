İzmir'de olay, 29 Aralık 2025'te, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz (26), akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti.

"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEDİ

DHA'daki habere göre bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

"BİR OTOMOBİLE BİNDİĞİ SAPTANDI"

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti.

POLİS, ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Aracı kullanan kişinin Fatih İnan (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.

VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz’ı tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz’ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.