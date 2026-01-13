Habertürk
        Kayıp Mihriban Yılmaz'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!

        İzmir'in Bornova ilçesinde, geçen 29 Aralık'ta kaybolan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeni ormana gömülü olarak bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden 26 yaşındaki Fatih İnan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:30
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        İzmir'de olay, 29 Aralık 2025'te, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz (26), akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti.

        "BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEDİ

        DHA'daki habere göre bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        "BİR OTOMOBİLE BİNDİĞİ SAPTANDI"

        İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

        Aracı kullanan kişinin Fatih İnan (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.

        VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

        Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz’ı tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz’ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.

        CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

        Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Yılmaz’ın cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan Yılmaz’ın kaybolmadan önceki son görüntülerine de ulaşıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın 29 Aralık'ta sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anlar yer aldı.

        KATİL TUTUKLANDI 4 ŞÜPHELİ SERBEST

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'da oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Muhammet Yeşil (17) öldü, Bekir Yeşil (50) ise ağır yaralandı. (DHA)

