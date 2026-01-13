Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF açıkladı: Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da! - Galatasaray Haberleri

        TFF açıkladı: Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!

        Galatasaraylı Lemina ve Fenerbahçeli Oosterwolde, Süper Kupa maçının yaptıkları sosyal medya paylaşımları sonrası 'hakaretleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Jhon Duran da yine sosyal medya paylaşımları sonrası, 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Giriş: 13.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:45
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçının PFDK sevklerini açıkladı.

        Buna göre Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Oosterwolde, müsabaka sonrası sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarında yer alan “hakaretleri” nedeniyle 41. maddeden, Jhon Duran ise müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 36 maddeden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        LEMINA VE OOSTERWOLDE EN AZ 2 MAÇ, DURAN İSE EN AZ 5 MAÇ CEZA ALABİLİR!

        41. maddeden PFDK'ya sevki yapılan Lemina ve Oosterwolde, Futbol Disiplin Talimatı'na göre 2 ila 5 maç, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası alabilir.

        36. maddeden PFDK'ya sevk edilen Jhon Duran ise 5 ila 10 maç arası cezaya çarptırılabilir.

        Oyuncular 4 maç ve üzeri ceza alırlarsa cezalarını tüm kulvarlarda çekecekler. 4'ten daha az ceza almaları halinde ise bir sonraki Süper Kupa organizasyonunda cezalarını çekecekler.

