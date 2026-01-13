Habertürk
        Fethiyespor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU) | Ziraat Türkiye Kupası - Futbol Haberleri

        Fethiyespor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fethiye'nin tek golü Uğur Ayhan'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:52
        Cimbom'a kupa morali!
        Süper Kupa finalinde hafta sonu Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray, morali kupada buldu. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        2. Lig ekibi karşısında zaman zaman zorlanan Galatasaray, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın, 80. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ın kafa golleriyle Fethiye deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.

        Fethiye'nin tek golü 90. dakikada Uğur Ayhan'dan geldi.

        Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Cimbom, 38. dakikada Icardi'nin ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı.

        Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

        Galatasaray gruptaki üçüncü maçında İstanbulspor'u ağırlayacak. Fethiyespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

        Stat: Fethiye İlçe

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel

        Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 75 Ulaş Zengin), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Dk. 81 Muhammet Raşit Yöndem), Şahan Akyüz, Melih Okutan (Dk. 59 Yusuf Türk), İrfan Akgün, Cihan Kazan (Dk. 75 Uğur Ayhan), Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Dk. 59 Ramazan Çevik)

        Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim Bardakcı), Davinson Sanchez (Dk. 70 Yunus Akgün), Kazımcan Karataş, Lemina (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Gökdeniz Gürpüz (Dk. 46 Sallai), Yusuf Demir, Eren Elmalı (Dk. 86 Ada Yüzgeç), Ahmed Kutucu, Icardi

        Goller: Dk.73 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 80 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 90 Uğur Ayhan (Fethiyespor)

