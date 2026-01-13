Fethiyespor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Süper Kupa finalinde hafta sonu Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray, morali kupada buldu. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

2. Lig ekibi karşısında zaman zaman zorlanan Galatasaray, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın, 80. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ın kafa golleriyle Fethiye deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.

Fethiye'nin tek golü 90. dakikada Uğur Ayhan'dan geldi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Cimbom, 38. dakikada Icardi'nin ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray gruptaki üçüncü maçında İstanbulspor'u ağırlayacak. Fethiyespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.