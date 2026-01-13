Habertürk
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti

        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti

        Beşiktaş, kaleci transferinde Chelsea forması giyen Filip Jorgensen için temaslarını sürdürüyor. Danimarkalı eldivenin Beşiktaş'a sıcak baktığı, transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

        Giriş: 13.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:04
        1

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

        2

        Siyah-beyazlılar, kaleci için Chelsea'den Filip Jorgensen'i kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

        3

        Danimarkalı kaleci ile yaptığı görüşmelere önemli mesafe kat eden siyah-beyazlılar, Chelsea'nin kararını bekliyor.

        4

        Yeni hoca Liam Rosenior da kupadaki Charlton maçında Jorgensen'e 11'de şans verirken, daha önceki günlerde oyuncusundan memnun olduğunu açıklamıştı.

        5

        Ancak Jorgensen ise daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmaya ve Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

        6

        Beşiktaş ilk etapta satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllık kiralama istese de, 6 aylık bir formüle de sıcak bakıldığı aktarıldı.

        7

        Chelsea'den yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, olumsuz bir duruma göre diğer adaylara yönelecek.

        8

        Siyah-beyazlıların alternatifleri arasında Sporting forması giyen Rui Silva ile Tottenham'dan Antonin Kinsky yer alıyor.

        9

        Gelen bilgilere göre Kinsky de oynayabileceği bir takıma gitmeyi isterken, Jorgensen'e göre hamleler netlik kazanacak.

