Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
Adana'da, oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Muhammet Yeşil hayatını kaybederken, babası 50 yaşındaki Bekir Yeşil ise ağır yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı
Adana'da olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin önünde binmek için hafif ticari aracın yanına yaklaşan Muhammet Yeşil (17) ve Bekir Yeşil (50), kız kaçırma nedeniyle husumet yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
17 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABASININ DURUMU AĞIR
Tedavisi süren Bekir Yeşil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.