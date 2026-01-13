Habertürk
Habertürk
        Adana haberleri: Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!

        Adana'da, oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Muhammet Yeşil hayatını kaybederken, babası 50 yaşındaki Bekir Yeşil ise ağır yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 08:56 Güncelleme: 13.01.2026 - 08:56
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Adana'da olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin önünde binmek için hafif ticari aracın yanına yaklaşan Muhammet Yeşil (17) ve Bekir Yeşil (50), kız kaçırma nedeniyle husumet yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

        17 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        BABASININ DURUMU AĞIR

        Tedavisi süren Bekir Yeşil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        KAÇAN ZANLI ARANIYOR

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

