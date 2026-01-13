Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
İstanbul'da, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. Polis tarafından yürütülen çalışmalarda, eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'da, eskort siteleri üzerinden, Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi.
ÜÇ AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.
10 İLÇE VE 1 İLDE 18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve fuhuş faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla; 6 Ocak Salı günü saat 07.30’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İstanbul’un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan toplam 18 farklı adrese baskın yapıldı.
12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7 KADIN KURTARILDI
Operasyonlarda suça karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 5’i Türk, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılarak koruma altına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ile 14 bin Türk Lirası ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında delil olarak muhafaza altına alındı.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 KADIN DEPORT EDİLECEK
Tutuklanan şüpheliler, ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, kurtarılan 2 yabancı uyruklu mağdur kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.