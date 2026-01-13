Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!

İstanbul'da, eskort siteleri üzerinden, Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi.

ÜÇ AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

10 İLÇE VE 1 İLDE 18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve fuhuş faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla; 6 Ocak Salı günü saat 07.30’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İstanbul’un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan toplam 18 farklı adrese baskın yapıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7 KADIN KURTARILDI

Operasyonlarda suça karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 5’i Türk, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılarak koruma altına alındı.