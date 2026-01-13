Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump: Protestoya devam edin, yardım yolda | Dış Haberler

        Donald Trump: Protestoya devam edin

        ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklama ile İran'da devam eden protestolara katılanlara seslendi. ABD Başkanı, protestolara devam edilmesi çağrısında bulunurken "Yardım yolda." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.01.2026 - 18:09 Güncelleme: 13.01.2026 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Protestoya devam edin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, İranlı protestoculara çağrıda bulundu.

        ABD Başkanı, "İranlı vatanseverler, protestolara devam edin ve kurumları ele geçirin." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, protestocuları öldürülenlerin ve istismarcıların isimlerinin kaydedilmesini isterken, bu kişilerin büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

        ABD Başkanı, "Yardım yolda." diye konuştu.

        Donald Trump, protestocuların öldürülmesi durana kadar İran yönetimi ile yapılacak görüşmeleri iptal ettiğini dile getirdi.

        Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, protestolar sırasında 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

        "TRUMP SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı konvansiyonel hava saldırılarının ötesinde siber ve psikolojik saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği öne sürüldü.

        REKLAM

        CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Trump'a, İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı.

        Yetkililer, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığını iddia etti.

        Bu operasyonların, İran'ın komuta yapısı, iletişim ağları ve devlet kontrolündeki medyayı hedef alabileceğini öne süren yetkililer, henüz son kararın alınmadığını ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu ifade etmişti.

        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Şulen ailesi otizmli oğullarının isteği üzerine aldıkları kuzuya evde özenle bakıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"