ABD Başkanı Donald Trump, İranlı protestoculara çağrıda bulundu.

ABD Başkanı, "İranlı vatanseverler, protestolara devam edin ve kurumları ele geçirin." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, protestocuları öldürülenlerin ve istismarcıların isimlerinin kaydedilmesini isterken, bu kişilerin büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı, "Yardım yolda." diye konuştu.

Donald Trump, protestocuların öldürülmesi durana kadar İran yönetimi ile yapılacak görüşmeleri iptal ettiğini dile getirdi.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, protestolar sırasında 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

"TRUMP SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı konvansiyonel hava saldırılarının ötesinde siber ve psikolojik saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği öne sürüldü.

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Trump'a, İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı.

Yetkililer, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığını iddia etti.