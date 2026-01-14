Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
Zonguldak'ta, 45 yaşındaki Nazmiye Esen, evinde eşiyle birlikte meyve yedikleri sırada boğazına elma parçası kaçtı. Hastaneye kaldırılan Esen, nefes borusunu tıkayan elma nedeniyle hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi olan Esen bugün toprağa verilecek
Zonguldak'ta olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen’in (45) nefes borusuna elmanın parçası kaçtı.
EŞİ SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI
DHA'daki habere göre nefes alamayan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ELMA NEFES BORUSUNU TIKADI
Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.