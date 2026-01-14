Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!

        Zonguldak'ta, 45 yaşındaki Nazmiye Esen, evinde eşiyle birlikte meyve yedikleri sırada boğazına elma parçası kaçtı. Hastaneye kaldırılan Esen, nefes borusunu tıkayan elma nedeniyle hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi olan Esen bugün toprağa verilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:20 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen’in (45) nefes borusuna elmanın parçası kaçtı.

        EŞİ SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

        DHA'daki habere göre nefes alamayan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ELMA NEFES BORUSUNU TIKADI

        Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 13 Ocak 2026 (Trump "Venezuela Başkan Vekili" Oldu)

        Rapor mesaisinde 3. toplantı bugün. CHP Kurultayında "Şaibe" davası. Kara Kuvvetleri'ne İhale soruşturması. İranlılar protestolara ne diyor? Trump "Venezuela Başkan Vekili" oldu. ABD'den "Grönland" için yasa tasarısı. İran'da rejim destekçileri sokakta. İngiltere'nin Grönland planı. Diyanet Vakfı'ndan evlilik yardımı. CHP Lideri Özel'den Suriye açıklaması. Altın Küre sahiplerini buldu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı