        Son dakika: Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan adliyede

        Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan adliyede

        Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:37
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, Hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ı ikinci ateşi etmek üzereyken engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli savcı İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu Haberi Görüntüle

        Olay, 13 Ocak’ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.

        Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

        Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan
        Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan

        Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

        Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        HAKİMİN DURUMU İYİ

        Hakim Aslı Kahraman
        Hakim Aslı Kahraman

        Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan hakimenin durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: Mustafa Şekeroğlu / Habertürk

        Kağıthane'de hatalı park kavgası; uzun süre kornaya basınca darbedildi

        Kağıthane'de hatalı park kavgası; uzun süre kornaya basınca darbedildi

