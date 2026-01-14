Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
İzmir'de, Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Başkanı, 69 yaşındaki avukat Ali Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki M.D.E., Aydın'ı öldürdüğünü söyledi. Yürüyüş yapmak için dağlık alanda olduğu belirtilen Aydın'ın, başına taşla vurulup darp edilerek öldürüldüğü öğrenildi
İzmir'de olay, Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde, dağlık alanda meydana geldi. Bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DARP SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
İncelemede yerdeki kişinin, 69 yaşındaki avukat ve eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Başkanı Ali Aydın olduğu, darp edildiği, başına taşla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D.E'yi (30) gözaltına aldı.
"UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ÖLDÜRDÜ" İDDİASI
M.D.E'nin, emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında Aydın'ı öldürdüğünü söylediği, Aydın'ın yürüyüş yapmak için dağlık alanda olduğu belirtildi.
SİYASİ BAĞLANTI SAPTANMADI
İHA'daki habere göre de yürütülen soruşturma kapsamında, olayın herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığı, adli bir vaka olduğu kaydedildi.
İHD'DEN AÇIKLAMA
DHA'da yer alan habere göre İHD Genel Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" diyerek, olayı duyurdu.