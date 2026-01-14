İzmir'de olay, Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde, dağlık alanda meydana geldi. Bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DARP SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

İncelemede yerdeki kişinin, 69 yaşındaki avukat ve eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Başkanı Ali Aydın olduğu, darp edildiği, başına taşla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D.E'yi (30) gözaltına aldı.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

M.D.E'nin, emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında Aydın'ı öldürdüğünü söylediği, Aydın'ın yürüyüş yapmak için dağlık alanda olduğu belirtildi.

SİYASİ BAĞLANTI SAPTANMADI

İHA'daki habere göre de yürütülen soruşturma kapsamında, olayın herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığı, adli bir vaka olduğu kaydedildi.