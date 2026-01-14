ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair açıklamasında "Öldürmelerin durduğu ve idam için plan yapılmadığı söylendi." dedi. ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı düzenleyebileceğine ilişkin haberler artarken, İtalya ve Polonya vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD basınında yer alan habere göre, İngiltere Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapama kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair açıklamasında "Öldürmelerin durduğu ve idam için plan yapılmadığı söylendi." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı, İran'a yönelik askeri saldırının masadan kalkıp kalkmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, "İran'da sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz. Ne olup bittiğinden bilen kişilerden çok iyi açıklamalar geldi." diye konuştu.
ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı düzenleyeceğine ilişkin haberler çoğalırken, İtalya ve Polonya vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
Almanya ise, yaptığı açıklama ile uçaklara İran hava sahasından uzak durmaları uyarısında bulundu.
Olası saldırıya dair dünya kamuoyunda değerlendirmeler sürerken; Politico, İngiltere'nin Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldığını aktardı.
ABD'nin Katar'daki el-Udeyd Hava Üssü'ndeki bazı personelin üsten ayrıldığı ifade edilmişti.
TRUMP ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, İranlılara seslenerek protestoya devam etmelerini ve mümkün olması hâlinde kurumları ele geçirmelerini talep etmişti.
Trump, "Yardım yolda." ifadesini kullanmıştı.
İran'da ekonomik nedenlerle başlayan protestolara ilişkin değerlendirmede bulunan İran lideri Ali Hamaney, "kaosçulara" hadlerinin bildirilmesi gerektiğini söylemişti.
İran lideri, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır." demişti.
Ali Hamaney, ekonomiye ilişkin açıklamasında "Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işidir." ifadelerini kullanmıştı.
İran Devrim Muhafızları ise, protestoculara karşı müsahama gösterilmeyeceğini dile getirmişti.