Salih Özcan'da frene basıldı
Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, orta sahaya takviye için bir süredir görüştüğü Salih Özcan'da frene bastı. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.
Orta sahaya takviye için bir süredir Salih Özcan'ı gündemine alan siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti.
Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken milli oyuncunun Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı.