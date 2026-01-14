Habertürk
        Beşiktaş Salih Özcan'da frene bastı! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

        Salih Özcan'da frene basıldı

        Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, orta sahaya takviye için bir süredir görüştüğü Salih Özcan'da frene bastı. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.

        Giriş: 14.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:15
        1

        Beşiktaş, Salih Özcan transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.

        2

        Orta sahaya takviye için bir süredir Salih Özcan'ı gündemine alan siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti.

        3

        Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken milli oyuncunun Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı.

        4

        Siyah-beyazlılar, sürecin uzaması nedeniyle bu transferde frene basarken görüşmeler şimdilik donduruldu.

        5

        Beşiktaş orta saha için listedeki diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor.

