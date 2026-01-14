Habertürk
        Hediye edilen sahte alkol öldürdü iddiası... Bakkal tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hediye edilen sahte alkol öldürdü iddiası... Bakkal tutuklandı!

        İstanbul'da, iddiaya göre mahalle bakkalının sahibinden hediye alkol alan 51 yaşındaki Veyis Baylan evine gitti. Burada aldığı alkolü içen Baylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bakkal sahibi 54 yaşındaki Ali M. tutuklandı. Ali M.'nin ifadesinde işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği Veyis Baylan'a verdiğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:49 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:30
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        İstanbul'da olay, 11 Ocak Pazar günü saat 03.45 sıralarında, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede oturan Veyis Baylan (51), sokaktaki bakkala gitti.

        EVDE RAHATSIZLANDI HASTANEDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre bakkal sahibi burada Baylan’a alkol hediye etti. Aldığı alkolü evinde içen Baylan daha sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Baylan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Veyis Baylan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        "ÖKSÜRMEYE VE KUSMAYA BAŞLADI"

        Ölen Veyis Baylan'ın eşi Randa B.'nin (43) polise verdiği ifadede, eşinin 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında evde bakkal tarafından kendisine hediye edilen alkolün yarısını içtiğini, ardından uyuduğunu, gece saatlerinde yataktayken öksürme ve kusma şikayetleriyle fenalaştığını söylediği öğrenildi. Randa B. ifadesinde 112 Acil Servisi aradığını ve eşinin hastaneye kaldırıldığını ardından da hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

        PROMOSYON KUTUSUNDAKİ ALKOLÜ VERMİŞ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri bakkalın sahibi Ali M.’yi (54) gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan bakkal sahibi Ali M.'nin şirketler tarafından işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği Veyis Baylan’a verdiğini söylediği öğrenildi.

        ALKOLÜ HEDİYE EDEN BAKKAL TUTUKLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan Ali M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, Veyis Baylan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği öğrenildi.

