Musk'tan dikkat çeken açıklama: Tesla araçlarda abonelik dönemi

Tesla CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X'ten yaptığı açıklamada Tesla araçlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Musk Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın tam otonom sürüş (FSD) yazılımının 14 Şubat'tan sonra yalnızca aylık abonelik olarak sunulacağını söyledi. Mevcut durumda Tesla, ABD'de elektrikli araç sahiplerine 8.000 dolarlık tek seferlik ödeme veya aylık 99 dolarlık abonelik karşılığında FSD yani tam otonom sürüş satın alma imkanı sunuyordu. 14 Şubat'tan itibaren ise yalnızca aylık abonelik sistemi sunulacak.

FSD, sürücülerin dikkatini gerektiren ve gerektiğinde müdahale etmelerini sağlayan bir destek sistemi olarak tanımlanıyor. Reuters'ın haberine göre ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geçen yıl 50'den fazla trafik güvenliği ihlali raporu ve kaza sonrası, FSD sistemiyle donatılmış 2,88 milyon Tesla aracı hakkında soruşturma başlatmıştı.