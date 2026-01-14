Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.409,07 %0,19
        DOLAR 43,1701 %0,03
        EURO 50,3227 %0,10
        GRAM ALTIN 6.434,66 %1,12
        FAİZ 36,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,24 %4,11
        BITCOIN 95.167,00 %1,16
        GBP/TRY 58,0607 %0,18
        EUR/USD 1,1649 %0,06
        BRENT 65,11 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 10.520,62 %1,12
        Haberler Ekonomi Otomobil Musk'tan dikkat çeken açıklama: Tesla araçlarda abonelik dönemi - Otomobil Haberleri

        Musk'tan dikkat çeken açıklama: Tesla araçlarda abonelik dönemi

        Tesla'nın CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada, Tesla'nın tam otonom sürüş (FSD) yazılımının satın alımının 14 Şubat'tan sonra sona ereceğini ve bu tarihten sonra yalnızca aylık abonelik olarak sunulacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tesla CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X'ten yaptığı açıklamada Tesla araçlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Musk Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın tam otonom sürüş (FSD) yazılımının 14 Şubat'tan sonra yalnızca aylık abonelik olarak sunulacağını söyledi. Mevcut durumda Tesla, ABD'de elektrikli araç sahiplerine 8.000 dolarlık tek seferlik ödeme veya aylık 99 dolarlık abonelik karşılığında FSD yani tam otonom sürüş satın alma imkanı sunuyordu. 14 Şubat'tan itibaren ise yalnızca aylık abonelik sistemi sunulacak.

        FSD, sürücülerin dikkatini gerektiren ve gerektiğinde müdahale etmelerini sağlayan bir destek sistemi olarak tanımlanıyor. Reuters'ın haberine göre ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geçen yıl 50'den fazla trafik güvenliği ihlali raporu ve kaza sonrası, FSD sistemiyle donatılmış 2,88 milyon Tesla aracı hakkında soruşturma başlatmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Herkes fikrini kendine saklasın"

        Derya Şensoy, merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un vefatının ardından sessizliğini bozdu. Ünlü olmanın yorucu yükünden; bitmeyen yas sürecine ve Ses Tiyatrosu üzerindeki baskılara kadar her şeyi "Aslı Şafak'la İşin Aslı"da anlatan Şensoy; "Babamı yaşatmaya çalışırken kendimi öldürdüm" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor