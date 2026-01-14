Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!

İstanbul'da olay, 4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

KIRIK CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi.

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

DHA'daki habere göre araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

CANSIZ BİR BEDEN BULUNDU

Yangını söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

BAYILIP YANGINDA ÖLDÜ

Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağırıldı. Otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi.