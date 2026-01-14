Habertürk
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Isınmak için girdiği otomobilde can vermişti... Ölümünden dram çıktı!

        İstanbul'da, soğuktan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin 66 yaşındaki Cemal Ertürk olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk'ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 07:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:25
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        İstanbul'da olay, 4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        KIRIK CAMDAN İÇERİ GİRDİ

        Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi.

        OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        CANSIZ BİR BEDEN BULUNDU

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

        BAYILIP YANGINDA ÖLDÜ

        Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağırıldı. Otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi.

        EVDEN KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE ÇIKARILMIŞ

        Eşinden boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Ertürk’ün cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’ın Zara köyünde toprağa verildi.

        Ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı köpeği tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Köpeğin çekilen röntgeninde daha önce tüfekle vurulduğunun ve vücudunda 300-400 saçma olduğunun ortaya çıktığını belirten Özcan, "Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz" dedi.

