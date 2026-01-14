Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Çocuğunun eski öğretmenini darbedip, tabancayla ateş eden şüphelinin 20 suç kaydı varmış

        Çocuğunun eski öğretmenini darbedip, tabancayla ateş eden şüphelinin 20 suç kaydı varmış

        Adana'nın Seyhan ilçesinde bir okulda öğretmen Aziz Gülen'i ders çıkışında dar eden ve ateş açan M.P.'nin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öğrenci başka okula nakledilirken, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veli değil, suç makinesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen’i (43) önce darbedip ardından silahla ateş açan M.P.’nin, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma başta olmak üzere toplam 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

        Olay, 12 Ocak’ta Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı.

        Önce yumruk attı...Ardından ateş etti
        Önce yumruk attı...Ardından ateş etti Haberi Görüntüle

        M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen Gülen’e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak M.P., bu kez tabancasını çekerek yerdeki Aziz Gülen’e doğru ateş edip, kaçtı. Gülen’e mermi isabet etmezken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        DARP EDİLEN ÖĞRETMEN GÖREVİNE DÖNDÜ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Aziz Gülen, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Gülen, görevine geri döndü.

        Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi.

        ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Cezaevinden 1 hafta önce tahliye olduğu bildirilen M.P.’nin ayrıca kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

        Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Ocak 2026 (ABD İran'a Müdahale Edecek Mi?)

        ABD İran'a müdahale edecek mi? ABD ve İsrail'in İran planı ne? Trump İran'ı yine çok sert tehdit etti. Hameney'den Trump'a yanıt. Gıda fiyatları düşecek mi? Kuru öksürük neden geçmiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı