        Haberler Dünya Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi öldü | Dış Haberler

        Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi öldü

        Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

        Giriş: 14.01.2026 - 09:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:04
        1

        Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

        2

        Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

        3

        Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

        4

        Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

        5

        Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

