Kazanın faili kar topu!

Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti: O anlar kamerada

Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı.