        Kazanın faili kar topu! | Son dakika haberleri

        Kazanın faili kar topu!

        Kayseri'de karla eğlence kazaya dönüştü: Çocukların attığı kartopunun sürücüye isabet etmesiyle kontrolden çıkan kar küreme aracı refüje çarptı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 00:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:48
        Kazanın faili kar topu!
        Kayseri'de sürücüsüne çocukların attığı kar topu isabet eden kar küreme aracı kontrolden çıkıp, refüje çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi’nde meydana geldi. Kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı. Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti.

        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu. Çocuklar koşarak uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların araca kartopu attığı ve koşarak uzaklaştıkları görüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti: O anlar kamerada

        Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı. 

