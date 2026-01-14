Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı - 14 Ocak Hava Durumu

        Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecekken buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları batıda 4 ila 6 derece artıyor, doğuda ise 3 ila 5 derece düşüyor

        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 07:16 Güncelleme: 14.01.2026 - 07:16
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlerde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Gerçek Fikri Ne? - 10 Ocak 2026 (YPG'ye ABD Desteği Sürecek Mi?)

        Çatışmalar sonrası Halep'te son durum ne? Halep kurtarıldı şimdi ne bekleniyor? Suriye'nin geleceğinde ne var? Halep'teki YPG işgali nasıl bitirildi? Mahalleler YPG'den nasıl temizlendi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Akademisyen Dr. Hazar Vural, Gazeteci Nedret Ersanel, Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek yanıtladı.  

