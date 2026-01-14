Habertürk
        Kadıköy'de apartmanda yangın paniği: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de apartmanda yangın paniği: 8 yaralı

        İstanbul Kadıköy'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 06:47 Güncelleme: 14.01.2026 - 06:47
        Kadıköy'de apartmanda yangın paniği: 8 yaralı
        Yangın, saat 02.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı.

        DHA'nın haberine göre; henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Dumanlar binaya yayılırken, üst katlarda bulunan apartman sakinlerinden bazıları kendi çabalarıyla binadan çıktı.

        Mahsur kalanlar ise balkon ve pencerelere çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

        İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları merdivenle binadan tahliye etti. Yangının başladığı dairede 2 kızı ile birlikte mahsur kalan ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kişi de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

        Yangında yaralanan 1’i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

