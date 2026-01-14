Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 500'ü aştı | Dış Haberler

        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 500'ü aştı

        İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550'ye çıktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 03:20 Güncelleme: 14.01.2026 - 03:20
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 500'ü aştı
        ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

        Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi. Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        HRANA, 16'ncı güne ilişkin raporunda ölü sayısının 664'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 721'e yükseldiğini duyurmuştu.

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

