        Trump aradığı Fed Başkanını tarif etti: "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek" - İş-Yaşam Haberleri

        Trump aradığı Fed Başkanını tarif etti: "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) başına piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren birinin gelmesini istediğini belirterek, "Bugün harika rakamlar açıkladığınızda, bunu baltalamak için faiz artırıyorlar. Bu yüzden asla olması gerektiği gibi bir yükselişi yakalayamıyorsunuz" dedi. Ayrıca Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü

        Giriş: 14.01.2026 - 07:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 07:53
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        ABD Başkanı Donald Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Büyümenin, verimliliğin, yatırımların ve gelirlerin arttığını savunan Trump, enflasyonun ise kontrol altına alındığını değerlendirdi.

        Trump, eskiden ekonomik veriler iyi geldiğinde faiz oranlarının düştüğünü ileri sürerek, "Rakamlar iyi olduğunda piyasa tavan yapardı. Biz işleri yeniden bu hale getireceğiz. Eski usul budur, doğru yol budur" dedi.

        Mevcut koşullara tepki gösteren Trump, "Bugün harika rakamlar açıkladığınızda, bunu baltalamak için faiz artırıyorlar. Bu yüzden asla olması gerektiği gibi bir yükselişi yakalayamıyorsunuz" diye konuştu.

        Trump, piyasanın yükselmesini istediğini vurgulayarak, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

        Ayrıca Trump, Powell'ın ismini anmadan kendisini "kasıntı" olarak nitelendirdi.

        İyi haberler geldiğinde borsanın düşmemesi, aksine yükselmesi gerektiğini savunan Trump, "Büyüme potansiyelimiz sınırsız ve eğer yeniden sağduyuya dönersek çok daha yüksek olabilir ama artık bunu yapmıyoruz." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Fed'in başında, piyasa harika giderken faiz oranlarını düşürebilecek birini istediğini ifade etti.

