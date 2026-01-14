Habertürk
        WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor

        WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor

        Wall Street Journal'ın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor. Suudi Arabistan, Umman ve Katar, İran'a yönelik olası bir saldırının, petrol piyasalarını sarsacağı ve nihayetinde ABD ekonomisine de zarar vereceği konusunda Trump yönetimini uyardığı iddia edildi

        Giriş: 14.01.2026 - 07:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 07:24
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez ülkelerinin, İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçilmesi için ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Körfez ülkeleri Trump yönetimini İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçirmeye çalışıyor.

        Suudi Arabistan, Washington'u İran'a müdahale etmemesi için ikna etme çabalarına öncülük ediyor.

        Körfez ülkelerinden yetkililere göre, Suudi Arabistan, Umman ve Katar, İran'a yönelik olası bir saldırının, petrol piyasalarını sarsacağı ve nihayetinde ABD ekonomisine de zarar vereceği konusunda Trump yönetimini uyarıyor.

        Körfez ülkeleri, olası saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin seyrini aksatmasından ve oluşabilecek bölgesel istikrarsızlıklardan endişe ediyor.

        Suudi yetkililere göre, Riyad yönetimi, İran'a olası bir çatışmaya karışmayacakları ve ABD'nin hava sahalarını saldırılar için kullanmasına izin vermeyeceklerini garanti etti.

        Beyaz Saray'dan yetkililere göre Trump, İran'a karşı atılacak adımlara ilişkin henüz nihai bir karar vermedi. Trump'ın, izleyeceği yolu belirlemek üzere danışmanlarıyla görüşmeler yaptığı ve olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

        Yetkililere göre, masadaki seçenekler arasında İran'a ait tesislere saldırılması, siber saldırılar, yeni yaptırımlar ve rejim karşıtı sosyal medya hesaplarını desteklemek yer alıyor.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147 emniyet görevlisi ve 2 bin 403 gösterici olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

        İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

        Gün Başlıyor - 13 Ocak 2026 (Trump "Venezuela Başkan Vekili" Oldu)

        Rapor mesaisinde 3. toplantı bugün. CHP Kurultayında "Şaibe" davası. Kara Kuvvetleri'ne İhale soruşturması. İranlılar protestolara ne diyor? Trump "Venezuela Başkan Vekili" oldu. ABD'den "Grönland" için yasa tasarısı. İran'da rejim destekçileri sokakta. İngiltere'nin Grönland planı. Diyanet Vakfı'ndan evlilik yardımı. CHP Lideri Özel'den Suriye açıklaması. Altın Küre sahiplerini buldu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

