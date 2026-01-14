Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafızayı güçlendiren sofra: Beyin dostu besinlerle tanışın

        Hafızayı güçlendiren sofra: Beyin dostu besinlerle tanışın

        Unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk kader değil. Bilimsel veriler, beyin dostu besinlerin düzenli tüketimiyle bilişsel işlevlerin korunabileceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsan, içinde bulunduğu çevrenin fiziksel ve psikolojik değişimlerinden etkilenen bir canlıdır. Bireyin bilişsel süreçleri yalnızca genetik mirasla değil; yaşadığı ortam, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla da şekillenmektedir.

        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Düşük kalorilerle uzun süreli doygunluk!
        Düşük kalorilerle uzun süreli doygunluk!

        Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli besin ögelerini bilinçli şekilde dışarıdan alma süreci beslenme olarak tanımlanır. Beslenme, vücut fonksiyonlarının devamlılığı kadar beyin ağlarının sağlıklı çalışması açısından da kritik bir role sahiptir. Bu nedenle beyin sağlığını destekleyen besinlerin tüketilmesi, zihinsel performansın artmasına ve bilişsel işlevlerin güçlenmesine katkı sağlar. Peki, beyin dostu besinler hangileridir ve beyni nasıl etkilerler?

        REKLAM

        AVOKADO

        Avokado; lif, mineral ve antioksidan içeriği bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Kremsi yapısı ve yumuşak tadıyla öne çıkar. Kan şekerini dengeleyici etkisi sayesinde odaklanma ve dikkat gibi bilişsel süreçleri destekler. Probiyotik özellik göstermesi sindirim sistemine katkı sağlarken; göz ve kalp sağlığını korur, cilde parlaklık kazandırır. Besin değeri yüksek olması nedeniyle pek çok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.

        CEVİZ

        Beyne benzeyen şekliyle dikkat çeken ceviz, beyin sağlığıyla en çok ilişkilendirilen kuruyemişlerden biridir. Güçlü bir omega-3 ve antioksidan kaynağıdır. Düzenli tüketildiğinde yaşlanma belirtilerini geciktirir, nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği melatonin sayesinde uyku düzenini destekler. Uzmanlar, günde ortalama 5 adet ceviz tüketilmesini ve ceviz suyunun sabah aç karnına içilmesini önermektedir.

        REKLAM

        YABAN MERSİNİ

        Tatlı-ekşi aromasıyla bilinen yaban mersini; A, C, E, K ve P vitaminleri açısından oldukça zengindir. Güçlü antioksidan içeriği sayesinde beyni oksidatif stresten korur. Galik asit içeriği hafızayı desteklerken bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Günlük ortalama 100 gram tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

        BROKOLİ

        Brokoli, lif oranı yüksek ve besin değeri güçlü bir kış sebzesidir. İçerdiği sülforafan maddesi, beyinde yeni hücre oluşumunu destekler. K vitamini ve kolin içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Sindirim sistemini destekler, diyabet riskini azaltır ve sinir sistemi sağlığını güçlendirir. Aynı zamanda stres azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

        SOMON BALIĞI

        Somon balığı, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir beyin dostu besindir. Yüksek protein içeriği kemik ve kalp sağlığını destekler. Antienflamatuar etkisiyle iltihaplanmayı azaltır ve bazı sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu rol oynar. Uzmanlar haftada en az iki kez balık tüketilmesini önermektedir.

        REKLAM

        ZERDEÇAL

        Zerdeçal, doğal bir antidepresan olarak bilinen kurkumin açısından zengin bir baharattır. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, beyin oksijenlenmesini artırır ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar. Dopamin ve serotonin üretimini destekleyerek ruh halini iyileştirir. Günlük 1 yemek kaşığı tüketilmesi önerilmektedir.

        PANCAR

        Düşük yağ oranı ve yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken pancar, kökü ve yapraklarıyla tüketilebilen besleyici bir bitkidir. Kırmızı rengini veren betalain maddesi, kronik hastalıklara ve kansere karşı koruyucudur. Kan dolaşımını düzenleyerek zihinsel fonksiyonları geliştirir, kalp sağlığını destekler ve sakinleştirici etki gösterir.

        YUMURTA

        Yumurta, beyin gelişimi açısından oldukça değerli bir protein kaynağıdır ve “süper besin” olarak adlandırılmaktadır. Anne sütünden sonra en besleyici gıdalardan biridir. İçeriğinde A, B5, B12, D, E ve K vitaminleri bulunur. Hafıza, konsantrasyon ve öğrenme süreçlerini destekler. Uzmanlar günde 3 adede kadar tüketilebileceğini belirtmektedir.

        KAKAO

        Kakaonun içerdiği flavanoller, kalp ve beyin fonksiyonlarını koruyucu etki gösterir. Yüksek antioksidan ve magnezyum içeriği sayesinde damar sağlığını destekler, yorgunluğu azaltır ve kemik gelişimine katkı sağlar. Bitter veya yoğun kakao, mutluluk hormonu salgılanmasını artırarak uzun süre tokluk hissi verir. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        dana'da 2 şüpheli parfümü önce kokladı sonra çaldı: O anlar kamerada

        Adana'da 2 şüpheli parfümü önce kokladı sonra çaldı: O anlar kamerada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Kazanın faili kar topu!
        Kazanın faili kar topu!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!