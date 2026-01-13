Habertürk
        Julio Iglesias, cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla gündemde

        Julio Iglesias, cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla gündemde

        İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, biri ev hizmetlisi diğeri fizyoterapist olan iki eski kadın çalışanı tarafından cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla suçlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 18:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 19:23
        Cinsel tacizle suçlandı
        İspanya'da 'El Diario' ve ABD'de İspanyolca yayın yapan 'Univision Noticias' adlı gazetelerde çıkan haberlere göre; biri ev hizmetlisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, için çalıştıkları dönemde ünlü şarkıcı tarafından cinsel taciz ve saldırıya uğradıklarını iddia etti.

        Olayların 2021 yılında Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığı öne sürüldü. Eski çalışanların; ellerindeki iş belgelerini, fotoğrafları, ses kayıtlarını, WhatsApp mesajlarını, arama dökümlerini ve göçmenlik izinleri için yaptıkları başvuruları ilgili ülkelerdeki yetkililere teslim ederek yasal girişimde bulundukları ifade edildi.

        Her iki kadın verdikleri demeçte; 82 yaşındaki Julio Iglesias'ı cinsel saldırı, fiziksel şiddet (tokatlama), taciz ve hem kendilerini hem de diğer çalışanları sistematik olarak aşağılamakla suçladı.

        Haberde imzası bulunan beş gazeteci, şarkıcının kendisiyle veya yasal temsilcileriyle iletişime geçme girişimlerine rağmen herhangi bir yanıt alamadıklarını bildirdi.

        Öte yandan Julio Iglesias’ın, Grammy ve Latin Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias’ın babası olduğu da hatırlatıldı.

        Fotğraflar: Avalon

        Bakan Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. (DHA)

