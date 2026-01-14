Habertürk
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!

        Kayseri'de, oğlunun eski müvekkili 40 yaşındaki Ahmet Demir'i adliye önünde tabancayla vurup öldüren 71 yaşındaki Mehmet Aslan ile azmettirici olduğu iddia edilen avukat oğlu 39 yaşındaki Özgür Aslan hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yerel mahkemede davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşma savcısı, tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan'ın yurt dışına giriş çıkış kayıtlarının araştırılmasını, çıkışı varsa hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi

        Giriş: 14.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:29
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Kayseri'de olay, 7 Ocak 2020'de adliye önünde meydana geldi. Mehmet Aslan (71), avukat oğlu Özgür Aslan'ın (39) eski müvekkili olan ve 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir (40) ile karşılaştı.

        5 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        BABA VE AVUKAT OĞLU TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan avukat Aslan, kuvvetli suç şüphesiyle 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

        AVUKAT 'ADLİ KONTROLLE' SALINDI

        Ahmet Demir’in eşi H.D.’nin de aralarında olduğu, 2’si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’, avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.’nin de ‘Suça iştirak’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’, Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Özgür Aslan, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        ÖLDÜREN BABA İÇİN 24 YIL HAPİS VERİLDİ

        Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Mart 2022’de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından Ahmet Demir'in sanal medyadan yaptığı paylaşımlar, 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'Tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Özgür Aslan'ın 'Azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'Suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.

        YARGITAY: AVUKATIN BERAATİ YANLIŞ HÜKÜM

        Taraf avukatlarının itirazıyla dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay’a taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık Mehmet Aslan'a 'tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan Hasan D.'nin olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay ceza verildiği bunun yerine sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Özgür Aslan'ın ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararı sonrası görülen 3’üncü duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan D. ile tutuklu sanık Mehmet Aslan ve taraf avukatları hazır bulundu.

        "AYAKLARINA SIKMAK İSTEDİM"

        Ölen Ahmet Demir’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımların kendisine yönelik çok ağır hakaretler içerdiğini söyleyen sanık Mehmet Aslan, “Bu olay Ahmet Demir’in şahsıma yönelik yapmış olduğu hakaretler sonucu olmuştur. Bizim bulunduğumuz ortamlarda bu küfürler olmaz. Olursa da bunun bir bedeli olur. O gün mahkemesi olduğunu biliyordum. Ayaklarına sıkmak istedim. Öldürmek istesem öldürürdüm.

        "OĞLUM BENİ AZMETTİRMEDİ"

        Oğlum beni azmettirmedi. Benim oğlum hukuk okudu, yargı mensubu. Bu olay benim bireysel olayım. Oğlum bu olayı yapacağımı bilseydi bana engel olurdu. Çok pişmanım ama rahmetli durmadı. Vurdum, cezamı da çekiyorum. Başka kimsenin bu olayla alakası yok” ifadelerini kullandı.

        SAVCI, AVUKAT İÇİN KIRMIZI BÜLTEN İSTEDİ

        Duruşma savcısı, sanık Özgür Aslan’ın yurt dışına giriş çıkışlarının sorgulanmasına, legal ya da illegal yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırılmasına, eğer çıkış kaydı varsa ardından da kırmızı bülten prosedürlerinin uygulanmasını istedi.

        MAHKEME ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aslan’ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan avukat oğlu Özgür Aslan’ın ise yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Heyet, duruşma savcısının talebi doğrultusunda da İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak Özgür Aslan’ın yurt dışına giriş çıkış kaydının olup olmadığının belirlenmesine, gelecek müzekkereye göre savcının kırmızı bülten talebinin değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Burası Haftasonu - 10 Ocak 2026 (Halep'teki Operasyon Ne Aşamada?)

        İran'da can kaybı 62'ye yükseldi. Çelik Kubbe'ye "Ejderja" takviyesi. Aynı okulda 12 yıl görev sınırı. Taksilerde "Mali Cihaz" zorunluluğu. Hakkari'de yola çığ düştü. Süper Kupa 2025 sahibini buluyor. Halep'teki operasyon ne aşamada,sahada neler yaşanıyor? Ice memurlarından sert müdahale. Aidat düzenleme TBMM'ye sunuldu. İyi insan sendromu nedir? Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması. Trump Nobel Barış ödülü'nde ısrarcı. Rus saldırısına Avrupa'dan tepki. Kuvvetli rüzgar ve lodos geri dönüyor. Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sordu;Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin,Psikolog Prof. Dr. Yeliz Arda, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, Enerji Tasarruf Uzmanı Altuğ Karataş ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı.  

