        Oktay Kaynarca, açıklama yaptı

        Oktay Kaynarca, açıklama yaptı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:57
        Açıklama yaptı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi.

        GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

        ♦ Oktay Kaynarca

        ♦ Emel Müftüoğlu

        ♦ Neda Şahin

        ♦ Ali Sert

        ♦ Rabia Karataş

        ♦ Selen Çetinkaya

        Akşam saatlerinde, iki kişi tutuklanırken aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

        "UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

        Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.

        OKTAY KAYNARCA'NIN AÇIKLAMASI

        Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun / nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucuyla mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucuyla mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

        Oktay KAYNARCA

        #oktay kaynarca
        #Uyuşturucu soruşturması
