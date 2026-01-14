Oktay Kaynarca, açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ♦ Oktay Kaynarca ♦ Emel Müftüoğlu ♦ Neda Şahin ♦ Ali Sert ♦ Rabia Karataş ♦ Selen Çetinkaya

Akşam saatlerinde, iki kişi tutuklanırken aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.