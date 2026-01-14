Oktay Kaynarca, açıklama yaptı

♦ Oktay Kaynarca
♦ Emel Müftüoğlu
♦ Neda Şahin
♦ Ali Sert
♦ Rabia Karataş
♦ Selen Çetinkaya
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi.
Akşam saatlerinde, iki kişi tutuklanırken aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"
Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.