Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emel Müftüoğlu ile Oktay Kaynarca ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Oktay Kaynarca
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle;
♦ Oktay Kaynarca
♦ Emel Müftüoğlu
♦ Neda Şahin
♦ Ali Sert
♦ Rabia Karataş
♦ Selen ÇetinkayaEmel Müftüoğlu
Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Gözaltına alınanlar; 'Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlarından bir ve / veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada; kan, saç ve idrar örneği veren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.
SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER
Emel Müftüoğlu ile Oktay Kaynarca, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiOktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun yıllara dayanan dostlukları bulunuyor.
Oktay Kaynarca menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada; adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uyuşturucuyla ilgili her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti. Kaynarca; "Alnım açık, başım dik" dedi.