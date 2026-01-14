Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarnıı açıkladı: Lemina, Duran, Oosterwolde - Galatasaray Haberleri

        PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarnıı açıkladı!

        PFDK, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından kararlarını açıkladı. Kurul, Jhon Duran ile Mario Lemina'ya para cezası verirken; Jayden Oosterwolde'ye ise 1 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 19:39 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:52
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa final maçının ardından cezaları açıkladı.

        Kurul, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin TL para cezası; Jhon Duran'a ise 400 bin TL para cezası verdi.

        Ayrıca Galatasaray'dan Mario Lemina'ya da 400 bin TL para cezası verildi.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        "1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA' nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

        Karar verilmiştir."

