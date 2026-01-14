Habertürk
        Haberler Dünya ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir | Dış Haberler

        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir

        Katar Uluslararası Medya Ofisi, ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrıldığını ve bu adımın bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:05
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurdu.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrıldığına ilişkin medyaya yansıyan haberlere işaret edilerek, bu adımların mevcut bölgesel gerginliklere yanıt olarak atıldığı ifade edildi.

        Katar'ın vatandaşlarının ve ülkede yaşayanların güvenliğini en yüksek öncelik olarak görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kritik altyapıların ve askeri tesislerin korunmasına yönelik gerekli tüm önlemlerin uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin kamuoyunun yalnızca resmi ve yetkili kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

        Uluslararası bazı haber kaynaklarında İran'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

        ERAKÇİ: İSRAİL ABD'Yİ SAVAŞLARA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını söyledi.

        Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail'e ait Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag'ın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını ve bunu saklamadıklarını belirtti.

        İran sokaklarının kan içerisinde olduğunu kaydeden Erakçi, "İsrail silahlarla donatmış oldukları protestocularla övünüyor, yüzlerce ölümün nedeni budur." ifadelerini kullandı.

        Erakçi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki ölümleri durdurması için İsrail'e yönelmesi gerektiğini belirtti.

        Kanal 14'ün diplomasi muhabiri Tamir Morag, X hesabından yaptığı açıklamada, "İran'da yabancı unsurlar protestocuları ateşli silahlarla donatıyor ve bu da rejim unsurları arasında yüzlerce ölümün nedeni. Kimin kastedildiğini herkes tahmin edebilir." ifadesini kullanmıştı.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

        İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

