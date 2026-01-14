Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti

Elon Musk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Grok hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen görüntüler ürettiğinden haberdar olmadığını savunan Musk, "Grok, kendiliğinden görüntü üretmiyor. Bunu yalnızca kullanıcı talepleri doğrultusunda yapıyor." ifadesini kullandı.

“YASA DIŞI İÇERİK OLUŞTURMAYI REDDEDİYOR” İDDİASI

Musk, Grok'un görüntü üretmesi istendiğinde yasa dışı içerik oluşturmayı reddettiğini belirterek, sohbet robotunun temel çalışma ilkesinin, faaliyet gösterdiği ülke veya eyaletin yasalarına uymak olduğunu kaydetti.

Grok'a yönelik komutların "kötü niyetli şekilde hacklenmesinin" beklenmedik sonuçlara yol açabileceğine işaret eden Musk, böyle bir durum yaşanması halinde hatanın derhal düzeltileceğini kaydetti.

GROK'A TEPKİLER SÜRÜYOR

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.