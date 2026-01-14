Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.369,89 %-0,13
        DOLAR 43,1843 %0,06
        EURO 50,3584 %0,17
        GRAM ALTIN 6.404,39 %0,64
        FAİZ 37,08 %0,38
        GÜMÜŞ GRAM 126,08 %4,81
        BITCOIN 97.579,00 %3,73
        GBP/TRY 58,0686 %0,19
        EUR/USD 1,1654 %0,10
        BRENT 66,19 %1,10
        ÇEYREK ALTIN 10.471,18 %0,64
        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti

        ABD'li iş insanı Elon Musk, kendisine ait xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen içerik ürettiğine ilişkin bilgisi olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elon Musk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Grok hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen görüntüler ürettiğinden haberdar olmadığını savunan Musk, "Grok, kendiliğinden görüntü üretmiyor. Bunu yalnızca kullanıcı talepleri doğrultusunda yapıyor." ifadesini kullandı.

        “YASA DIŞI İÇERİK OLUŞTURMAYI REDDEDİYOR” İDDİASI

        Musk, Grok'un görüntü üretmesi istendiğinde yasa dışı içerik oluşturmayı reddettiğini belirterek, sohbet robotunun temel çalışma ilkesinin, faaliyet gösterdiği ülke veya eyaletin yasalarına uymak olduğunu kaydetti.

        Grok'a yönelik komutların "kötü niyetli şekilde hacklenmesinin" beklenmedik sonuçlara yol açabileceğine işaret eden Musk, böyle bir durum yaşanması halinde hatanın derhal düzeltileceğini kaydetti.

        REKLAM

        GROK'A TEPKİLER SÜRÜYOR

        X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

        X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

        Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

        Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de cenaze götürülen midibüs devrildi; 3'ü ağır, 22 yaralı

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'da ölen kişinin cenazesini Malatya'ya götürüp defnetmek için yola çıktıkları belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?