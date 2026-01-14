Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.417,48 %0,26
        DOLAR 43,1716 %0,03
        EURO 50,3216 %0,09
        GRAM ALTIN 6.434,47 %1,11
        FAİZ 36,85 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 125,39 %4,23
        BITCOIN 94.917,00 %0,90
        GBP/TRY 58,0710 %0,20
        EUR/USD 1,1650 %0,07
        BRENT 66,33 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 10.520,36 %1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira olacak

        Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temassız ödeme limiti artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

        Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

        Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.

        ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de çöp konteyneri otomobilin üzerine düştü

        Sancaktepe'de ekipler yer altı çöp konteynerindeki çöpleri almak için konteyneri vince bağladı. Konteyner kaldırıldığı sırada koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı