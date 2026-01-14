14 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

* ABD Başkanı Donald Trump: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli

* Gümüş ilk kez 90 doları aştı! 2026'da 2 haftada yüzde 25 değer kazandı

* Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

* Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor

* Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca: Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım