        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 14 Ocak 2026 - 16:43 Güncelleme: 14 Ocak 2026 - 17:06

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * ABD Başkanı Donald Trump: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli

        * Gümüş ilk kez 90 doları aştı! 2026'da 2 haftada yüzde 25 değer kazandı

        * Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

        * Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor

        * Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca: Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım

        BAKMADAN GEÇME

        Arızalı kombiden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen anne-kız öldü
        TBMM 'İsmet İnönü' polemiği
        Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü
        Savcı, huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanık için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi
