        ABD Başkanı Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var

        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var

        Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:58
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye ait olması yönündeki açıklamasını yineledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli." dedi.

        ABD Başkanı açıklamasının devamında, "EĞER BİZ ÖNCÜLÜK ETMEZSEK, RUSYA VEYA ÇİN EDECEK VE BU OLMAYACAK! Askeri olarak, ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha yüksek bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamazdı" ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, "Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

        Trump'ın Grönland söylemleri

        ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak.

        Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

        Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

        Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

