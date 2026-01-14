ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye ait olması yönündeki açıklamasını yineledi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli." dedi.

ABD Başkanı açıklamasının devamında, "EĞER BİZ ÖNCÜLÜK ETMEZSEK, RUSYA VEYA ÇİN EDECEK VE BU OLMAYACAK! Askeri olarak, ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha yüksek bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamazdı" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez." açıklamasında bulundu.