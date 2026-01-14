Habertürk
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Cani yeğenin gerekçesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...

        Tekirdağ'da teyzesi 70 yaşındaki Binnaz Eriş'i öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanan kardeşinin kızı İ.Ç.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.B. de tutuklandı. İ.Ç.'nin ifadesinde Ö.B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:16
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        İstanbul'da olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİBİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'daki habere göre Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Binnaz Eriş'in, boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        TEYZESİNİN BOĞAZINI KESMİŞ

        Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı.

        ALTIN VE PARALARI ALMIŞ

        Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Binnaz Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi.

        ÇOCUĞUNU OKULDAN ALMAYA GİTMİŞ

        İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

        EVE GELİP AĞLADI

        İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.

        EŞİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

        Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ç., tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "BENİ YÖNLENDİRDİLER"

        Tutuklanan İ.Ç.'nin verdiği ifadesinde çok üzgün olduğunu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ö.B.’yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği öğrenildi.

        1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

        İfadelerin ardından cinayete ilişkin soruşturmasını derinleştiren polis, aralarında İ.Ç.'nin arkadaşı Ö.B.'nin de olduğu 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ö.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı! Haberi Görüntüle
        Gecekondudaki yangında öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
