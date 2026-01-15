Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İştahın rengi var mı? Gördüğümüz yiyecekler neden bizi çekiyor?

        Gözümüz açken midemiz de mi acıkıyor? İştahı tetikleyen renkler

        Açlık yalnızca mideyle ilgili değil; gözlerimiz de yeme kararlarımızda büyük rol oynuyor. Yapılan araştırmalar, bazı renklerin iştahı artırırken bazılarının tam tersine bastırdığını ortaya koyuyor. İşte detaylar...

        Giriş: 15.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:00
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Diyet yaparken yalnızca ne yediğimiz değil, ne renkte yediğimiz de önemli olabilir. İşte iştahı artıran ve azaltan renklerin beslenme üzerindeki etkileri.

        YİYECEK RENKLERİNİN PSİKOLOJİSİ VE İŞTAH ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Bazı yiyeceklerin diğerlerine göre neden daha çekici göründüğünü hiç düşündünüz mü? Parlak kırmızı bir elma neden soluk kahverengi bir elmadan daha iştah açıcıdır? Bunun cevabı, yiyecek renklerinin insan psikolojisi üzerindeki güçlü etkisinde gizlidir. Renkler yalnızca gözümüze hitap etmez; aynı zamanda duygularımızı, iştahımızı ve hatta beslenme tercihlerimizi şekillendirir. Araştırmalar, farklı renklerin farklı tat algıları ve yeme dürtüleri uyandırdığını göstermektedir. İşte gıda renklerinin iştah ve kilo kontrolü üzerindeki etkileri:

        KIRMIZI: İŞTAHI HAREKETE GEÇİRİR

        Kırmızı, kalp atışını hızlandıran ve iştahı artıran güçlü bir renktir. Bu nedenle fast food markaları logolarında ve dekorasyonlarında sıkça kırmızıyı tercih eder. Domates, çilek ve kırmızı biber gibi doğal kırmızı gıdalar ise hem göze hitap eder hem de sağlıklı öğünlerin parçası olabilir.

        Kilo Verme İpucu: Yapay olarak renklendirilmiş ürünler yerine, doğal kırmızı meyve ve sebzeleri tercih edin.

        SARI VE TURUNCU: NEŞE VE CANLILIK KATAR

        Sarı ve turuncu renkler mutluluk, sıcaklık ve enerji hissi uyandırır. Bu renkler yiyecekleri daha tatlı ve cazip algılamamıza neden olabilir. Havuç, bal kabağı, mango ve tatlı patates bu grubun sağlıklı örneklerindendir.

        Kilo Verme İpucu: Öğünlerinizi renklendirmek için bu gıdaları ölçülü kullanarak iştah kontrolünü elden bırakmayın.

        YEŞİL: SAĞLIK VE TAZELİĞİN RENGİ

        Yeşil renk, doğa ve dengeyle özdeşleşir. Bu nedenle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eder. Ispanak, marul, salatalık, avokado ve yeşil elma gibi gıdalar hem tok tutar hem de düşük kalorilidir.

        Kilo Verme İpucu: Tabağınızın yarısını yeşil sebzelerle doldurarak hem doygunluk hem de besin değeri sağlayabilirsiniz.

        MAVİ VE MOR: İŞTAHI AZALTIR

        Mavi, doğada gıdalarda nadir bulunan bir renktir ve bu nedenle iştah bastırıcı etkiye sahip olduğu düşünülür. Mor renkli patlıcan, yaban mersini ve mor lahana ise güçlü antioksidanlar içerir.

        Kilo Verme İpucu: Porsiyon kontrolü sağlamak için mavi tonlarda tabaklar veya masa düzeni kullanabilirsiniz.

        BEYAZ VE BEJ: SADE AMA DİKKAT GEREKTİRİR

        Pirinç, patates, makarna ve ekmek gibi beyaz-bej gıdalar tokluk hissi verse de aşırı tüketildiklerinde kilo artışına yol açabilir. Bu gıdalar genellikle rafine karbonhidrat içerir.

        Kilo Verme İpucu: Beyaz gıdalar yerine tam tahıllı ve lif oranı yüksek alternatifleri tercih edin.

        KAHVERENGİ: RAHATLATICI AMA KALORİLİ

        Çikolata, kuruyemişler ve tam tahıllar kahverengi grubunda yer alır. Besleyici olmalarına rağmen kalori yoğunlukları yüksektir.

        Kilo Verme İpucu: Kinoa, tam buğday ve badem gibi doğal kahverengi gıdaları porsiyon kontrolüyle tüketin.

        SİYAH: FARKLI VE MODERN

        Siyah pirinç, siyah fasulye ve siyah susam gibi gıdalar son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Antioksidan açısından zengin olmalarının yanı sıra sofralara estetik bir dokunuş katarlar.

        Kilo Verme İpucu: Çeşitlilik sağlamak için siyah gıdalara yer verebilirsiniz; ancak diyet planınızla uyumlu olmasına dikkat edin.

        PEMBE: SAKİNLİK VE DUYGUSAL DENGE

        Pembe renk, zihinde sakinleştirici bir etki yaratır. Özellikle duygusal yeme eğilimi olan bireylerde, pembe rengin daha fazla kullanılması rahatlatıcı ve dengeleyici olabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

